Live Nation va inlocui biletele de concerte cu bratari digitale

Vineri, 26 Martie 2010, ora 14:40
Agentia Live Nation va introduce pe piata un nou sistem de bilete folosind bratari digitale.
Compania spera ca aceste bratari vor inlocui biletele clasice. In acelasi timp se doreste ca fiecare bratara sa contina informatii despre identitatea celui care o poarta.
