Mai multe concerte care urmau sa aiba loc in Marea Britanie pe 3 decembrie au fost anulate din cauza caderilor de zapada si conditiilor favorabile ghetii.

Printre ele se numara si un mult-asteptat concert The Drums si unul al trupei Gallows.

In viitor, acest lucru ar putea sa se repete, avand in vedere caderile de zapada anuntate in UK in perioada urmatoare.

