Antonia s-a dezbracat pe internet! Fanii au luat-o la rost: "Destept sot, te exploteaza! Ai trei copii, apara-le deminitatea"

Artista a aparut in costum de baie, lucru ce nu a fost pe placul multor fani La 32 de ani, Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Vedeta nu se da in laturi si posteaza fotografii incendiare pe pagina de instagram.Antonia nu isi uita fanii, uneori le cere sfaturi in legatura cu vestimentatia ei.In ultima postare pe Instagram, artista apare in costum de baie, lucru care a starnit consternare in randul multor fani."Destept sot, te exploateaza." "Ai trei copii, apara-le demnitatea. Fii adult responsabil", au fost doar cateva dintre comentariile rautacioase la adresa Antoniei.Au fost insa si fanii care au apreciat postarea artistei si au raspuns la intrebarea pusa de ea: "Care dintre costumele mele de baie e favoritul vostru?"Antonia are 3 copii din doua relatii. Artista are o fetita cu italianul Vicenzo Castellano si doi baieti cu Alex Velea.