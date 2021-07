Cat au investit organizatorii Neversea in plaja de la Constanta. Locul va fi deschis, desi festivalul a fost amanat pana in 2022

Zona VIP cu amenajare speciala

Organizatorii festivalului Neversea au anuntat vineri, 2 iulie, ca acesta a fost amanat pana in 2022, din cauza timpului extrem de scurt pentru organizarea festivalului in actualele reglementari impuse de pandemie.Cu toate acestea, plaja destinata participantilor la festival va fi deschisa in acest an."Continuam sa sustinem comunitatea din Constanta si sa promovam plaja de aici. Este un loc minunat pe care l-am descoperit acum cinci ani, atunci cand am si facut promisiunea ca ne vom implica si in a promova turismul la Marea Neagra, in Constanta, prin toate actiunile noastre. Anul trecut, pe plaja Neversea, zeci de mii de constanteni, dar si turisti s-au relaxat in vibe-uri de festival, in cele mai sigure conditii. Acum am deschis al doilea an consecutiv Neversea Beach, in care am investit circa 1 milion de euro, in amenajare, si care reda atmosfera de festival prin decorul special", a declarat Edy Chereji, directorul de comunicare UNTOLD si Neversea.Pe circa 21.000 de metri patrati de plaja, echipa Neversea Beach a amenajat o zona care recreeaza atmosfera de festival, cu 700 de sezlonguri, doua terase, doua baruri, o zona VIP cu o amenajare speciala, cu baldachine, scoici din ratan si perdele - inspirata de pe plajele din insulele grecesti.De asemenea, toti cei care vin pe plaja Neversea din Constanta vor putea experimenta mancare din mai multe colturi ale lumii, de la cei sase vendori care prepara de la fructe de mare, la grill, pastrami, hummus, pizza sau burger, la deserturi precum gogosi sau clatite.O zona noua pe plaja Neversea este cea de cinema, amenajata pentru vizionarea meciurilor din timpul campionatului UEFA EURO 2020. Pe un ecran LED imens, iubitorii de fotbal au putut trai alaturi de prieteni, la mare, emotiile fiecarui meci. Intreaga zona se va transforma intr-un cinematograf in aer liber, unde vor avea loc diverse activitati si evenimente mici.De asemenea, cei care vor sa lucreze de pe plaja au o zona special amenajata pentru "biroul de pe plaja".Pentru cei care isi doresc doar sa se relaxeze va exista si o zona de masaj. Vizitatorii dornici de activitati si miscare au la dispozitie terenuri de volei si fotbal, dar si sporturi pe apa, precum stand-up paddle, caiac, surf si kyte sau cursuri de yoga la rasarit.Plaja Neversea din Constanta a fost amenajata prima oara in 2020, dupa o investitie de 450.000 de euro, pentru a acomoda cateva sute de turisti dornici sa isi petreaca vacanta pe litoralul romanesc.Anul trecut, compania care administreaza Neversea Beach a raportat o cifra de afaceri de 475.000 de euro si un profit net de putin peste 100.000 de euro.Pentru 2021, se estimeaza o cifra de afaceri de peste 1,7 milioane de euro si un profit net de cinci ori mai mare fata de cel inregistrat in 2020.Neversea Beach are, in prezent, 60 de angajati.