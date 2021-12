„All I Want for Christmas Is You” face istorie în topul Billboard Hot 100

„All I Want for Christmas Is You” al cântăreţei Mariah Carey este primul cântec din istoria Billboard Hot 100 care a condus topul în trei perioade diferite.

Piesa a fost lansată odată cu albumul „Merry Christmas” în 1994, iar popularitatea ei a crescut cu timpul. A ajuns între primele zece din Hot 100 în decembrie 2007, a ocupat primul loc în premieră în decembrie 2019 (timp de trei săptămâni), apoi în decembrie 2020 (timp de două săptămâni) şi, din nou, anul acesta.

În total, melodia a înregistrat şase săptămâni pe primul loc şi a devenit prima din istoria de 63 de ani a clasamentului care a obţinut această performanţă în trei etape distincte.

Actualul top este dominat de melodii cu tematică de sărbători, şase aflându-se în top 10: Brenda Lee - „Rockin’ Around the Christmas Tree”, pe locul al doilea, Bobby Helms - „Jingle Bell Rock”, pe patru, Burl Ives - „A Holly Jolly Christmas”, pe cinci, Andy Williams - „The Most Wonderful Time of the Year” şi Wham! - “Last Christmas”, pe şase, respectiv nouă.

Clasamentul este completat de „Easy on Me” - Adele, pe poziţia a treia, după şapte săptămâni neconsecutive pe primul loc, „Stay„ - Justin Bieber & Kid Laroi, pe şase, în coborâre două poziţii, „Heat Waves” - Glass Animals, pe locul al optulea, şi „Industry Baby” - Lil Nas X & Jack Harlow, pe zece.

Billboard Hot 100 clasifică piese din toate genurile muzicale în funcţie de accesările online, difuzările la posturile de radio şi vânzările înregistrate în Statele Unite.