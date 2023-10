Edward Maya cucereste Europa si SUA cu noul single

Edward Maya va lansa pe 3 septembrie cel de-al doilea single al sau, This Is My Life, atat in Statele Unite, cat si in Europa si Marea Britanie.

Artistul roman, care a cucerit deja Europa cu piesa Stereo Love si a adunat peste 55 de milioane de vizualizari pe YouTube, a filmat zilele trecute videoclipul pentru This Is My Life.

Regia clipului este semnata de Dragos Buliga, iar filmarile s-au desfasurat in centrul vechi al Bucurestiului, intr-o parcare subterana si intr-un club.

