Benone Sinulescu, gasit inconstient in casa. Artistul a fost internat intr-un centru de ingrijiri paleative

Impresarul lui Benone Sinulescu , Ionut Pavel, a tras un semnal de alarma cu privire la starea de sanatate a artistului.Acesta a precizat ca Benone Sinulescu a fost dus la un centru paleativ, nu intr-un spital de specialitate.'Este vorba despre o situatie care dureaza de ceva vreme, cam de un an. Noi am vrut sa-i pastram imaginea intacta si n-am iesit cu interventii. Acum simtim ca este nevoie. In clipa de fata, artistul se afla intr-o stare foarte grava si se stinge fara sa aiba vreun ajutor de specialitate, intr-o clinica de ingrijiri paleative de langa Arad.', a declarat Ionut Pavel potrivit dcnews.ro