Scandal urias in muzica populara romaneasca intre Maria Dragomiroiu si Elena Merisoreanu din cauza banilor. "E un om rau" / "Nu trebuie sa ne vaitam"

Maria Dragomiroiu a sarit ca arsa dupa ce Elena Merisoreanu a spus desprea ea ca nu a fost angajata in niciun loc.Totul a pornit de la faptul ca Maria Dragomiroiu a dezvaluit pensia mica pe care o ia lunar: 1.200 de lei.Dupa aflarea sumei, Merisoreanu a atacat-o subtil pe colega sa de breasla."Maria Dragomiroiu este o cantareata de exceptie. Dar nu poti sa spui ca ai pensie mica daca nu ai fost angajata la un ansamblu. Eu de la 16 ani am fost angajata. Nu stiu ca ea sa fie angajata la vreun ansamblu in Bucuresti.Eu am peste 30 de ani de munca la Rapsodia Romana. Noi aveam turnee grele. Cand ieseam de pe scena, ieseam cu bruma la gura. Nu trebuie sa ne vaitam, ca nu e cazul", a declarat Elena Merisoreanu la Antena Stars.Elena Merisoreanu, FOTO: Facebook / Elena Merisoreanu"Mie mi se pare ca Elena Merisoreanu a venit pe pamant doar ca sa judece colegii. Imi pare foarte rau, nu i-am spus, desi ne-am intalnit de multe ori. S-a gandit ea sa-mi faca o bucurie chiar de ziua mea si si-a dat cu parerea, intr-o emisiune, despre pensia mea, aia mica, se stie cat e.A zis ca probabil nu am muncit nicaieri. E un om rau, rautacioasa mai bine zis, nu poti sa te duci sa judeci un coleg cand nu e treaba ta. De pierdut are sufletul dansei, nu eu. Nu sunt suparata, dar sa vinzi o poveste asa, dintr-o minciuna?!Peste tot la tv e prezenta ca sa vorbeasca despre toti colegii. Eu am pus o intrebare: cum sa traiesti ca artist cu 1.200 de lei? Si ea a venit sa ma judece", a declarat Maria Dragomiroiu, la Pro TV, conform click. CITESTE SI: