Concertul sustinut de Alphaville si Bad Boys Blue, reprogramat

Concertul "Back to the '80s", pe care trupele Alphaville si Bad Boys Blue urmau sa-l sustina la Sala Polivalenta din Bucuresti, pe 13 octombrie, a fost reprogramat pe 28 martie, incepand cu orele 20.00, la Sala Palatului.

Biletele pot fi cumparate din punctele de vanzare Eventim din librariile Carturesti, magazinele Germanos si Vodafone sau online, de pe site-urile www.eventim.ro, www.vreaubilet.ro si www.bilete.ro, cu preturi incepand de la 40 RON, conform site-ului organizatorilor, kompasevents.ro.

Biletele achizitionate la precedenta programare (18 octombrie 2009) si nereturnate raman valabile si nu necesita preschimbare. Aceste bilete vor asigura accesul la concert, mentinandu-se corespondentul valoric de pozitionare in sala.

Alphaville si Bad Boys Blue au dominat European Top 5 timp de doua decenii, cu melodii precum Forever Young, Big in Japan si Sounds Like a Melody si, respectiv, You're a Woman, Pretty Young Girl, I Wanna Hear Your Heartbeat si Save Your Love.

