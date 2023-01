Fanii heavy metal-ului si cei ai muzicii clasice au personalitati asemanatoare

Personalitatile celor care asculta Megadeth se asemana cu cele ale impatimitilor muzicii clasice, este concluzia unui studiu coordonat de profesorul Adrian North, de la Universitatea Heriot-Watt din Edinburgh.

Studiul, realizat on-line (la www.peopleintomusic.com.)pe un esantion de 36.000 de subiecti, fani ai diferitelor genuri muzicale, a scos la iveala ca cei care asculta acelasi tip de muzica, indiferent de locul in care traiesc, au multe in comun.

Astfel, in timp ce fanii jazzului sunt creativi si adora sa se distreze in afara casei, iubitorii de country sunt muncitori, punkistii creativi, dar agresivi, fanii heavy metal-ului si ai muzicii clasice au personalitati asemenatoare, fiind intreovertiti si creativi.

Atat iubitorii muzicii clasice, cat si cei ai heavy metal-ului sunt foarte atasati de muzica pe care o asculta, dovada fiind subgrupele in care isi impart muzica favorita (trash, death etc). Nici unuii, nici altii nu se dau in vant dupa iesirile in oras, conform "Daily Mail". In plus, si amatorii de muzica clasica si rockerii iubesc showul.

Majoritatea consumatorilor de muzica sunt creativi, exceptie facand cei care asculta disco, pop, genuri considerate ca fiind facile. Fanii jazzului si ai muzicii soul au cele mai de invidiat personalitati, fiind pozitivi, avand doza corecta de incredere in propria persoana, fiind creativi si placandu-le sa se distreze.

