Scandal uriaș în lumea muzicii populare! Gheorghe Turda și Constantin Enceanu, aproape de bătaie la o petrecere! “Un provocator și un needucat! I-am dat cu paharul în față"

Totul ar fi pornit din cauza repertoriului celor doi."Eu am cântat o doină, nici n-am cântat două versuri din strofa doinei, că s-a ridicat şi a început să urle la mine. A urlat pur şi simplu. Urla bazaconiile lui, nici nu mă interesează, că nu vreau să reproduc ce a spus. M-a derutat total, m-a întrerupt din cântare şi bineînţeles că toată lumea a rămas stupefiată de gestul lui", a spus Gheorghe Turda la Antena Stars.Conflictul a escaladat și Gheorghe Turda a aruncat cu paharul spre Enceanu, confrom click.ro “Un provocator și un needucat! I-am aruncat apa din pahar! Recunosc treaba asta. Peste masă, ca să-l potolesc. Exact așa cum s-a întâmplat cu regretatul Vadim Tudor. Băiatul nu e normal cu capul, se crede atât de mare vedetă, încât vrea numai el să se audă. Se crede buricul pământului. Eu sunt cântăreţ de operă polivalent, muzică de operă, am terminat belcanto, el ce a terminat la viaţa lui, ce pregătire muzicală are individul? Invidii, nu ne mai suportă pe noi, valorile din generaţia de aur, şi vin haştagii ăştia din folclor ca să ne demonstreze că ei sunt buricul pământului. A fost obraznic, nu se face aşa ceva, să întrerupi un artist de valoarea lui Gheorghe Turda, ca să începi să ţipi şi să faci haz şi bazaconii”, a mai spus Gherghe Tuda la Antena Stars