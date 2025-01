Una dintre vedetele muzicii populare, Irina Loghin, nu uita perioada copilariei plina de neajunsuri, petrecuta intr-un sat din judetul Prahova.

Acolo, cantareata a trecut prin cea mai mare spaima a vietii sale.

"Am ramas marcata pe viata de o intamplare destul de emotionanta. Faptul ca stateam intr-un catun, veneau lupi. Fratele meu cu un vecin au zis sa merg sa duc oile inapoi. Si m-am dus, am urcat prin lastarisul ala, pana sus. Imi era putin urat.

Cand am ajuns acolo, erau foarte multi scaieti care agatau. Si langa ei vad un caine. Statea cu capul in jos si cand m-a simtit a facut ochii mari la mine. Aveam o catelusa lup si am crezut ca este caselusa mea, Dolfa.

Cand m-am dus mai aproape mai erau vreo sase, sapte. Era haita de lupi. Am inceput sa tip. Fratele era destul de departe de mine. Oile au mirosit treaba asta...m-au si auzit tipand si au inceput sa fuga. Eu dupa oi si lupii dupa mine. Fratele si celalalt baiat au inceput sa fluiere cand m-au vazut ca coboram. Si am ramas cu o teama", a povestit Irina Login la emisiunea "Legendele", de la Antena 1.

Ajunsa la 82 de ani, Irina Loghin a vazut pe propria piele ce inseamna COVID - 19. In vara anului trecut, vedeta de muzica populara a fost testata pozitiv cu noul virus, dupa ce s-ar fi infectat la mare.

A fost insa o forma usoara a bolii si Irina Loghin si-a revenit cu bine dupa o saptamana.

