Joi, 28 Februarie 2008, ora 16:36
Mai este doar o zi pentru cumparat bilete la show-ul cu Chicane

Vineri, 29 februarie, este ultima zi in care se mai pot cumpara bilete la pretul de 35 de lei pentru evenimentul cu Chicane, Jeff Mills si M.A.N.D.Y. de la Sala Polivalenta, din data de 1 martie. Citeste continuarea AICI.

