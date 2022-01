Michael Jackson, in duet cu fiul sau

Michael Jackson va canta in duet cu fiul sau, Prince Michael, in varsta de 12 ani, la primul concert, din seria de 50 de spectacole intitulate "This Is It", care vor avea loc pe O2 arena din Londra.

"El este constient de ceea ce spun oamenii despre el, si anume ca nu va putea sa reziste pana la sfarsitul celor 50 de concerte, dar sa nu va asteptati sa recunoasca asta in public... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.