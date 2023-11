Picioare pe tavan in Fire Club cu Guilty Parties si Proof

Pentru a nu stiu cata oara in Romania, Subscribe, dupa show-ul de la Katatonia de vinerea trecuta, s-au prezentat si in Fire Club in formula redusa de 4, cu un tribut Rage Against The Machine. Evident vorbim despre Guilty Parties. Am ajuns in Fire pe la ora 21:30 si peisajul era cam dezolant. Se pare ca temerile mi s-au adeverit si pe scena nu era nici un fel de sursa de lumina, decat un fel de lampa agatata undeva in partea stanga a scenei ... citeste continuarea si vezi poze de la concert aici.

Filmari de la concert gasiti aici.

