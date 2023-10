Salt-n-Pepa, intr-un reality show

Postul de televiziune VH1 va difuza in curand un reality show care le are drept protagoniste pe fetele de la Salt-n-Pepa, care isi vorbesc din nou, dupa cinci ani, si incearca sa-si resolve problemele. Trupa s-a destramat oficial in 2002, cand Cheryl Wray (Salt) a decis sa inrerupa colaborarea si sa inceapa tratamentul impotriva bulimiei si depresiei. Salt era, de altfel, si cea care a respins versurile prea indraznete ale unor cantece ca 'Push It' sau 'Let's Talk About Sex' si dorea ca trupa sa se indrepte intr-o cu totul alta directie. Sandra Denton (Pepa), spera ca va trece peste supararea din trecut, alaturi de Salt si de Deidra Roper (DJ Spinderella), mai ales ca lucreaza impreuna la un nou album.

