Spice Girls au anuntat primele concerte

La sapte ani de la despartirea faimoasei trupe, Spice Girls s-au reunit azi la Londra pentru a anunta oficial ca revin in forta pe piata muzicala in aceeasi formula. Cele cinci fete "picante", Posh, Scary, Ginger, Sporty si Baby Spice, au pozat pentru presa si au vorbit despre datele concertelor incluse in turneul mondial de adio. ... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.

Ads