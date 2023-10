Placido Domingo nu va mai primi un premiu prestigios, din cauza acuzatiilor de hartuire sexuala

Comitetul care acorda un cunoscut premiu mexican pentru muzica clasica, Premio Batuta, a anuntat joi ca a renuntat sa acorde prestigioasa distinctie tenorului spaniol Placido Domingo din cauza acuzatiilor de hartuire sexuala ce i se aduc acestuia.

Cu doua zile inainte de gala de acordare a premiului la Ciudad de Mexico, comitetul de organizare a declarat pentru AFP ca premiul prevazut pentru Placido Domingo nu ii va fi acordat pana cand situatia celebrului tenor, care respinge acuzatiile formulate impotriva sa, nu va fi clarificata.

"Ne reiteram dorinta ca aceasta situatie sa fie elucidata rapid in beneficiul tuturor celor interesati si al lumii muzicii clasice", a declarat comitetul organizator al Premiului Batuta.

La aceasta editie, "premiul nu va fi acordat maestrului Placido Domingo" si "vom astepta ca totul sa se lamureasca", au precizat organizatorii.

Nancy Seltzer, agenta vedetei mondiale a operei, a declarat prin e-mail pentru AFP ca Domingo nu avea oricum de gand sa participe la ceremonia din Mexic.

De cealalta parte, presedintele comitetului de organizare, Rene Platini, a dat asigurari ca tenorul declarase ca va veni la Ciudad de Mexico inainte de aparitia acuzatiilor impotriva sa.

Dupa ce a renuntat la aparitii la New York si si-a vazut unele spectacole anulate orase din Statele Unite, Placido Domingo, in varsta de 78 de ani, a parasit miercuri conducerea Operei din Los Angeles, la care se afla din 2003.

Domingo a renuntat saptamana trecuta sa concerteze la Metropolitan Opera din New York, iar Orchestra din Philadelphia si Opera din San Francisco au anulat spectacolele din acest sezon in care acesta urma sa cante. La randul sau, Opera din Dallas a anulat un concert al tenorului, programat pentru martie 2020.

In timp ce cariera sa americana pare sa se incheie, Placido Domingo continua sa concerteze in Europa. Ovationat in aceasta vara la festivalul de la Salzburg, Austria si la Szeged, in Ungaria, Domingo este asteptat in saptamanile urmatoare la Zurich si Moscova.

