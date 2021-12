Cum sună una dintre cele mai celebre balade rock ale trupei Metallica interpretate la orga din Biserica Neagră: ”Pur și simplu genial”

O interpretare de excepție a celebrei balade rock ”Nothing else matters”, cântată la orga din Biserica Neagră din Brașov, a strâns zeci de mii de aprecieri în doar câteva zile după ce a fost postată pe YouTube.

Transpunerea baladei rock, compusă de James Hetfield, în manieră de secol XVI aparține lui Steffen Schlandt, organistul Bisericii Negre din Brașov și face parte dintr-un concert amplu susținut în data de 24 noiembrie 2021, la unul dintre cele mai vechi instrumente din România, care datează din anul 1699.

”În cadrul concertului din această seară, una dintre lucrări este un pic atipică, nu este din secolele la care ne așteptam, este ca un papagal, dac aș face acum comparație, iese în evidență printre celelalte, este mai stridentă. Orga la care vom cânta este din localitatea Rupea. A fost adusă la Brașov în 2008, a fost restaurată și pusă din nou în funcțiune în anul 2012. (…) Instrumentul, după ce a fost restaurat, a fost o mare, mare surpriză pentru lumea muzicală. Frumusețea acestui instrument mai vechi de 300 de ani a impresionat deopotrivă localnici, turiști, cât și persoane din zona foarte înaltă să spunem, de la ambasadori până la prințul Charles”, a explicat Steffen Schlandt pe contul său de YouTube.

Înregistrarea video a concertului a fost postată pe YouTube la finalul lunii noiembrie, și în doar câteva zile a fost vizualizată de aproape patru zeci de mii de internauți, mulți dintre ei apreciind interpretarea originală a baladei rock ca fiind de excepție.

”Ce moment!!! Câtă sensibilitate acustică! Memorabil. Este balada cu care am crescut... Felicitări! Continuați acest proiect”.

”Foarte frumos, aerul evul mediu îmbinat cu esențele epocii actuale, extraordinara interpretare!”

”Cum ar fi un concert cu piese Metallica, orchestrate pentru orgă, în Biserica Neagră? Sună senzațional, am veni cu miile să ascultăm așa minunăție...bravo, Steffen!!

”L-am trimis la 1000 de prieteni... în câteva zile va ajunge 1 milion+ de vizionari. E genial! Cred că l-am ascultat de 30 de ori deja...”

Sunt doar o parte dintre aprecierile postate de către internauții fascinați de modul în care ”sună” Nothing else matters, la orga din Biserica Neagră.

”O lucrare din secolul XX, o lucrare pe care poate puțini dintre noi am imagina-o pe această orgă. Am inventat, să spunem, denimirea de canzona, fiindcă, în acest fel fac o relaționare cu acest secol XVI în care denumirea de canzona a fost foarte des folosită, vine din francezul chanson și din predilecția compozitorilor de a prelua un song și de al cânta altora într-o formulă redusă, de către un solist. În mijlocul piesei o să transpun pentru orgă această piesă, iar la început și la sfârșit o s-o îmbrac ca și când ar fi din secolul al XVI-lea”, a explicat organistul Steffen Schlandt.

Ads