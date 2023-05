cNoteART, o companie ce poate transforma orice piesa in arta moderna (denumit cNOTE) a anuntat transformarea piesei Fool In The Rain, semnata de Led Zeppelin, in lucrare de arta.

Fool In The Rain cNOTE este disponibila spre cumparare in mai multe dimensiuni si poate fi comandata de pe www.cnoteart.com

Citeste continuarea si vezi foto pe METALHEAD aici.