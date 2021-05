Delegatia Romaniei nu participa la ceremonia de deschidere a Eurovision. Cazuri de COVID, depistate in hotelul unde sunt cazati romanii

In urma testarilor periodice care au loc la Rotterdam Ahoy, organizatorii au depistat cazuri de infectari in randul delegatiilor islandeza si poloneza.Conform procedurilor EBU, toti membrii delegatiilor cazate in acelasi hotel intra in izolare si urmeaza sa fie testati PCR.Din aceasta cauza, alaturi de membrii delegatiilor Poloniei si Islandei, nici reprezentantii Romaniei si Maltei nu vor putea defila, duminica, pe covorul turcoaz, la ceremonia programata sa inceapa la ora 19.00 (ora Romaniei).In acest context, pentru a limita riscurile raspandirii noului coronavirus, organizatorii au renuntat si la transferul delegatiilor cu ambarcatiuni pana la covorul turcoaz, asa cum anuntasera initial, acestea urmand sa fie transportate separat, cu autocare.Pana in acest moment, membrii delegatiei noastre au avut rezultate negative la toate testarile impuse de organizatori de-a lungul primei saptamani de la sosirea in Rotterdam.Vom reveni cu detalii, in cazul in care vom primi informatii suplimentare din partea EBU.Duminica are loc ceremonia de deschidere a editiei 2021 Eurovision Song Contest , "Turquoise Carpet", la Rotterdam Cruise Terminal.Romania este reprezentata la Rotterdam de Roxen, cu melodia "Amnesia". Roxen va concura in prima semifinala Eurovision, care va avea loc pe 18 mai. Ea va fi al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam. A doua semifinala va avea loc pe 20 mai, iar marea finala, sambata, 22 mai.