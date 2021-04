A murit DMX, celebrul rapper din anii '90. Avea 50 de ani si a fost tatal a 15 copii

"Suntem profund intristati sa anuntam astazi ca dragul nostru DMX, nascut Earl Simmons, a murit la varsta de 50 d eani la spitalul White Plains avand alaturi familia dupa ce a fost conectat la aparate in ultimele zile", a transmis familia intr-un comunicat.Rapperul si actorul american DMX se afla in stare grava la spital in urma unui atac de cord. DMX s-a luptat cu abuzul de substante de ani de zile si a petrecut mai multe perioade la reabilitare. El este vazut ca o un zeu in hip-hop si a colaborat cu artisti, printre care JAY-Z, Ja Rule, Eve si LL Cool J, avand si aparitii in filme. Simmons, care are 15 copii cu mai multe femei , a fost arestat in iulie 2017. A stat in inchisoare dupa ce nu a trecut un test toxicologic si a plecat la St. Louis fara consilierul mandatat de curtea de justitie. Earl Simmons a mai fost arestat pentru posesie de droguri si de arme . In plus, a mai fost inchis in Arizona pentru diferite condamnari. Rapperul a lansat doar doua albume in ultimii 15 ani, "Year of the Dog ... Again" din 2006 si "Undisputed" din 2012.Cel mai recent concert al sau a fost in Las Vegas, in decembrie 2019, dupa o lunga perioada de reabilitare. A aparut in filmele "Exit Wounds", "Never Die Alone" si "Cradle 2 the Grave". Recent, a avut o aparitie in "Top Five", in "Pimp", si in filmul de actiune "Beyond the Law".