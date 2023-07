Leo Iorga are cancer la plamani si va fi operat joi

Leo Iorga, fostul solist al trupei Compact, are cancer la plamani si va fi operat joi dimineata, dupa ce medicii i-au descoperit cu putin timp in urma o tumora gigant, de sapte centimetri.

Medicii spun ca doar dupa ce medicii vor face o biopsie se va sti exact cat de grave sunt problemele de sanatate ale solistului, potrivit Antena3.

"Eu dimineata am aflat. Vlady mi-a confirmat ca Leo are cancer si are o tumoare de sapte centimetri pe plaman. Sunt sperante mari ca nu vor fi foarte mari probleme. Eu am ramas bulversat, sunt si acum marcat, am cantat impreuna atatia ani si am ramas prieteni. Imi pare nespus de rau pentru ce se intampla si pentru maine. Ii tin pumnii", a precizat Lelut Vasilescu, tobosarul trupei Compact.

Solistul rock Leo Iorga are probleme de sanatate

Leo Iorga va afla dupa operatia de joi daca se va putea intoarce pe scena. Daca totul merge bine, Leo va fi complet refacut intr-o luna de zile.

Ads