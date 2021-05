Mandat de arestare pe numele lui Marilyn Manson, acuzat de agresiune

Doua capete de acuzare privind agresiunea au fost formulate impotriva lui Manson, in varsta de 52 de ani. Acestea implica un operator video in timpul unui concert din Gilford, in 2019.Intr-un comunicat, politia a spus ca Manson si agentii lui "stiu despre mandat de ceva vreme", dar el nu a facut niciun efort pentru a raspunde invinuirilor.Comunicatul emis de Gilford Police Department precizeaza ca fiecare acuzatie poate duce la o condamnare cu inchisoare pe o perioada mai scurta de un an si la amendarea cu pana la 2.000 de dolari.Politia a adaugat ca agresiunile "nu sunt de natura sexuala". Manson nu a comentat public in legatura cu aceasta problema.La inceputul acestei luni, el a fost dat in judecata de o fosta asistenta care il acuza de agresiune sexuala si hartuire. Echipa de avocati a lui Ashley Walters a depus plangerea marti la Curtea Superioara din Los Angeles.Managementul lui Manson a negat vehement orice acuzatie de agresiune.La inceputul acestui an, el a fost abandonat de casa de discuri Loma Vista Recordings, dupa ce actrita Evan Rachel Wood a dezvaluit ca a abuzat-o in timpul relatiei lor de trei ani, iar, mai recent, a fost dat in judecata de actrita Esme Bianco ("Game of Thrones"), care l-a acuzat de agresiune sexuala.Manson a negat si aceste acuzatii, spunand ca sunt "denaturari oribile ale realitatii".