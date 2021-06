Marilyn Manson a anuntat ca se va preda politiei. Va fi arestat pentru agresiune

In urma cu doi ani, Marilyn Manson a scuipat un cameraman in New Hampshire Pavilion, un amfiteatru din orasul Gilford in care rockerul american a sustinut un concert, scrie metro.co.uk . Pe numele sau a fost emis un mandat de arestare.El se confrunta cu doua capete de acuzare, a precizat politia. Rockerul ar putea sta dupa gratii un an si ar putea fi condamnat si la o amenda de pana in 2.000 de dolari.Marilyn Manson s-a confruntat in ultima perioada cu mai multe acuzatii de abuzuri fizice si sexuale, pe care artistul le-a negat. La inceputul acestui an, actrita din Game Of Thrones, Esme Bianco, l-a dat in judecata pe Manson, acuzandu-l de abuz sexual, fizic si emotional,acuzatie pe care avocatul artistului a respins-o.