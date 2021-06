Povestea artistei romance care a cantat cu Armin Van Buuren la Untold, in fata unui stadion plin. "Atunci am plans de fericire"

In "Cosmos" cu Armin

Alexandra a copilarit pana la 14 ani in comuna miniera Matasari si apoi, cu mari eforturi din partea parintilor, s-a mutat in Targu Jiu. Acolo a urmat unul dintre cele mai bune licee din Gorj, Liceul Tudor Vladimirescu, profil real, matematica-informatica.In paralel, pasiunea pentru muzica incepea sa prinda contur si s-a inscris la cursurile de canto si chitara la Palatul Copiilor. In tot acest timp a participat la diferite concursuri, spectacole regionale si chiar a reusit ceva ce parea imposibil.In 2007, pe cand avea 18 ani, a inscris melodia compusa de ea si de profesorul ei la Eurovision si a avut sansa de fi aleasa printre semifinalisti, alaturi de artisti celebri de la noi din tara."Tot in perioada liceului am inceput sa colaborez cu doua radio-uri din Targu Jiu, am prezentat o emisiune de weekend mai intai la Radio Omega si apoi la Star FM, iar in vacante sau cand reuseam sa ajung la castinguri, cochetam si cu modelling-ul.Dupa ce am terminat liceul, am venit in Bucuresti si am fost admisa la Facultatea de Comunicare si Relatii Publice S.N.S.P.A", a povestit tanara.Pentru ca avea nevoie de un job, inca din prima luna de facultate si-a depus CV-ul la toate adresele de e-mail de casting sau resurse umane pe care le gasise pe Google si unde se gandea ca ar avea sanse."Asa am trimis CV-ul si la departamentul de casting al Antenei 1 si dupa foarte multe probe, pregatiri, training-uri de dictie si de vorbit liber, ma fost aleasa sa prezint rubrica Meteo a Observatorului, fara sa cunosc pe nimeni de la Antena 1. Inca o dovada ca orice este posibil. Am prezentat rubrica meteo timp de 8 ani, un sezon am fost co-prezentatoarea lui Dan Negru la emisiunea Next Star", rememoreaza tanara.Ulterior, alaturi de partenerul ei a dezvoltat o agentie de creatie si productie video -VIVA LA VIDEO pentru care a si castigat un proiect cu fonduri europene, insa mereu simtea ca isi doreste sa aloce mai mult timp pasiunii sale -muzica.A inceput sa asculte trance in special dupa ce a ajuns la radio, iar cu timpul a devenit fan Armin Van Buuren. Insa nu avea inca de unde sa stie ca peste ani va canta alaturi de celebrul DJ olandez.Dar sansa i-a zambit cand se astepta mai putin. In 2010, Dj-ii Snatt si Vix i-au propus sa colaboreze si sa compuna o melodie trance pe care urma sa o semneze la un sublabel Armada Music (casa de discuri a lui Armin van Buuren). Asa a aparut "Cold Shower" - Snatt&Vix feat. Alexandra Badoi, piesa care a fost inclusa de DJ-ul american Markus Schulz pe compilatia Prague '11, iar reactiile au fost dintre cele mai bune, asa ca au urmat noi si noi colaborari cu producatori din diverse tari.Dupa ce a aparut Cold Shower la un sublabel Armada Music, Alexandra si-a luat inima in dinti si i-a scris un mail lui Armin in care i-a spus despre visul ei de a colabora cu el. Iar in 2012 a avut ocazia sa-l cunoasca personal, la unul dintre show-urile sale. Olandezul a incurajat-o sa-i trimita piesele ei, iar in scurt timp i-a dat sansa ca multe din melodiile ei sa fie promovate in show-urile sale.T otul a culminat acum patru ani cu momentul in care Alexandra a lansat piesa Born to love alaturi de Dj Feel, chiar in studio-ul sau din Amsterdam.Despre Armin are doar cuvinte frumoase. "E extrem de serios, sulfetist, o persoana a carei naturalete e cu totul surprinzatoare. Si e mereu dispus sa-i sustina pe cei aflati la inceput de drum daca ei au talent si sunt hotarati sa mearga pe aceasta cale", a spus romanca.Si tot de cand l-a cunoscut pe Armin, ea a avut sansa sa intalneasca si sa cunoasca alti artisti de top si producatori de muzica electronica, printre care David Guetta (DJ-ul numarul unu mondial), legendarul Tiesto , Martin Garrix, Nicky Romero sau Chainsmokers.In 2018, Alexandra avea sa-l revada pe Armin la Cluj, la Untold. Olandezul i-a sugerat atunci sa creeze o melodie cu versuri in limba romana. Asa a luat nastere Cosmos, piesa pe care Armin a indragit-o si a invitat-o in anul urmator sa o cante alaturi de el pe scena Untold, in fata a peste 70.000 de oameni. "Am izbucnit in lacrimi de fericire", a spus Alexandra Badoi, iar aparitia ei a fost una memorabila.Piesa "Cosmos" a fost inclusa in Top 10 TUNE OY THE YEAR 2019, fiind votata pe pozitia a 7-a. Si alte cantece ale Alexandrei ('Goodbye', 'Born to Love', 'Cold Shower', 'I'll be fine', 'Let's Fall in Love', 'Lifetime Change', 'More time') au fost semnate si promovate de case de discuri internationale (Armada Music, Black Hole Recordings, Suanda Music) si au fost sustinute de Armin van Buuren, Andrew Rayel, Markus Schulz, Ferry Corsten, Dash Berlin, Above and Beyond, Dj Feel, Roger Shah, Bobina sau Andy Moor.Dupa ce in toamna lui 2019 Alexandra Badoi a studiat la o scoala renumita de muzica electronica din Londra, cantareata de muzica trance a invatat sa mixeze si si-a pus in practica tehnicile de Dj in cel mai nou proiect al sau: "A beautiful cosmos" - un spectacol online lunar lansat pe canalul de Youtube si pagina sa de Facebook Artisti precum Armin van Buuren, Andrew Rayel sau Bogdan Vix i-au trimis mesaje de incurajare Alexandrei, iar fani din intreaga lume au apreciat debutul artistei in cariera de DJ, trimitand sute de comentarii pe paginile sale de socializare.Dar tanara nu se va opri aici. De Craciun, anul trecut, ea Alexandra Badoi a lansat melodia si videoclipul "Christmas Is Love"Desi pana atunci ea isi obisnuise ascultatorii cu melodii trance, de data aceasta, artista le-a creat o surpriza: o melodie de Craciun in stil retro/vintage prin care si-a propus sa reinvie spiritul magic de sarbatoare si sa aduca speranta si bucurie, intr-o perioada atat de neagra de pandemie."La urma urmei, Craciunul inseamna sa fim impreuna chiar daca suntem despartiti, sa credem in basme si sa iubim", a fost mesajul piesei."Imi doresc ca muzica sa fie o prioritate in viata mea, sa studiez, sa compun si sa cant mai mult. Imi voi crea si propriile evenimente, voi lansa melodii noi si sper ca publicul sa fie mereu alaturi de mine.Le multumesc tuturor si le sunt recunoscatoare pentru sprijinul pe care mi l-au oferit si pentru ca fac parte din visul meu", a incheiat ea.