Cântăreaţa britanică Sarah Harding, de la Girls Aloud, a murit la vârsta de 39 de ani

Din 2002 până în 2013, împreună cu grupul pop ea a vândut 4 milioane de albume Cântăreaţa acestui grup format în 2002 în emisiunea "Popstars: The Rivals" de la ITV a anunţat anul trecut că suferă de cancer la sân. Boala s-a metastazat în ultimele luni."Cu profundă tristeţe vă împărtăşesc astăzi vestea că minunata mea fiică Sarah a murit din păcate", a anunţat mama ei Marie pe Instagram.Format din cinci fete, Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy şi Kimberley Walsh, Girls Aloud a cunoscut succesul timp de un deceniu până la despărţire, în 2013.Melodia "Sound of the Underground" s-a clasat pe prima poziţie în topuri în Regatul Unit de Crăciun, în 2002, rămânând în fruntea clasamentelor timp de patru săptămâni. Alte trei cântece ale grupului, "I'll Stand By You" (2004), "Walk This Way vs Sugababes" (2007), şi "The Promise" (2008), s-au clasat în fruntea vânzărilor de single-uri în Marea Britanie. În total, grupul a vândut peste 4 milioane de albume.