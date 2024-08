The Weeknd si Rosalia FOTO Twitter

Cantaretul canadian The Weeknd a lansat un remix al piesei "Blinding Lights", in colaborare cu artista spaniola Rosalia, pentru a marca un an de la aparitia melodiei care a dominat topurile.

Rosalia i s-a alaturat lui The Weeknd pentru acest remix in timp ce inregistreaza al treilea album de studio al sau.

Un videoclip cu imagini din timpul sedintei foto a celor doi a fost lansat joi si a fost vizionat pana in prezent de peste 635.000 de utilizatori.

Scrisa de The Weeknd cu Max Martin, unul dintre cei mai de succes compozitori si producatori din ultimii 25 de ani, si Oscar Holter si produsa de ei impreuna cu Jason "DaHeala" Quenneville si Ahmad "Belly" Balshe, piesa a inregistrat peste 4,5 miliarde de accesari online.

Este cea mai ascultata piesa pe Spotify si a noua cea mai accesata pe platforma din toate timpurile. Este inregistrarea anului in Billboard si a stabilit un record pentru cea mai longeviva prezenta in top 5 si top 10 in istoria de 62 de ani a Hot 100.

In plus, este cea mai difuzata piesa la cea mai mare retea radio din America, iHeartRadio, si a fost folosita in numeroase reclame, de la Pepsi la Mercedes.

