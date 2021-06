Organizatorii Summer Well au anuntat data festivalului. Vor avea acces doar persoanele vaccinate

Relaxarea masurilor de prevenire a efectelor pandemiei vine si cu alte vesti bune. Se pare ca vara lui 2021 va fi din nou dedicata festivalurilor. Unul dintre cele mai asteptate evenimente ale sezonului estival si-a fixat data si solistii si trupele invitate. Este vorba despre Summer Well, festival organizat pe Domeniul Stirbey de la Buftea si care va aduce pe scena numerosi artisti romani si straini.Potrivit unui comunicat de presa al organizatorului evenimentului, abonamentele achizitionate pentru editia din 2020 se transforma automat in abonamente pentru 2021. Persoanele care nu pot participa anul acesta au optiunea de a-si amana abonamentul pentru editia 2022 a festivalului.Citeste si: Festivalul UNTOLD va avea loc intre 9 si 12 septembrie. De cand pot fi cumparate abonamentele Evenimentul va debuta joi, 12 august 2021, cu show-ul de lansare a noului album Golan. Zilele de 13 si 14 august vor aduce pe scenele Summer Well nume internationale importante precum: Woodkid, Balthazar, Modeselektor (live), L'Imperatrice, Lola Marsh, Fatoumata Diawara, alaturi de o serie de artisti locali: The Kryptonite Sparks, Dimitri's Bats si Hip Hop La Feminin.Night Picnic va avea loc anul acesta in ziua de duminica, pe 15 august, cand pe scena va urca Orchestra Simfonica Bucuresti. Multe nume noi se vor adauga artistilor deja confirmati. Fanii festivalului se pot astepta la multe surprize.In acest moment, accesul in festival este permis doar persoanelor vaccinate impotriva SARS-COV-2, conform reglementarilor in vigoare.Pretul unui abonament este de 275 lei. Exista si varianta biletelor de o zi la pretul de 75 lei+ taxe. Toate biletele deja achizitionate raman valabile pentru editia de anul acesta.Citeste si: Electric Castle lanseaza o editie speciala a festivalului, cu 10 zile de muzica live si peste 400 de evenimente