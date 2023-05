Nu orice muzica dansabila, cu instrumente europene, este manea - Interviu

Greek Band este una dintre putinele formatii romanesti care interpreteaza numai muzica greceasca, insa singura ai carei membri canta la trei bouzouki, instrumentul tranditional grecesc.

In Romania oamenii cred, de multi ori, ca muzica greceasca reprezinta "o manea", insa Greek Band explica ca este gresit.

"Nu orice muzica dansabila, cu instrumente europene, care te indeamna sa te misti si transmite voie-buna, este manea", spun baietii, care canta cu foarte multa pasiune, chiar daca niciunul nu are sange grecesc.

Sunt deschisi unei colaborari cu fetele de la Bambi, care au incercat acest stil, insa nu ar accepta niciodata sa cante in Vama Veche.

Cat succes are muzica greceasca in Romania?

Destul de mare. Majoritatea petrecerilor se incheie pe ritmuri grecesti. De cand am inceput sa cantam impreuna, am simtit o dorinta tot mai mare din partea publicului de a descoperi mai multe despre muzica si cultura greceasca, iar noi, prin spectacole pe care le oferim cu toata pasiunea noastra, aducem o "mostra" live din cantecele elene.

Exista concurenta pe acest segment?

Da, absolut. Unde nu e concurenta, cum sa fie loc de mai bine? La noi in tara, cunoscuti cu acest gen muzical sunt Ionut Galani si trupa Bambi.

De ce v-ati apucat de muzica greceasca?

Dupa anii '90, la noi in tara au fost infiintate multe cluburi cu specific grecesc. Atunci am colaborat cu artisti greci si de aici a venit pasiunea pentru muzica greceasca, in special pentru instrumentul traditional bouzouki.

Trupa voastra este formata din sapte membri. Merita din punct de vedere financiar?

Nu as pune pe primul plan partea financiara, ci originalitatea. Suntem prima trupa din Romania care canta in acest format, cu 3 bouzouki. Facem o echipa buna si ne simtim extraordinar impreuna pe scena, niciodata "imparteala" banilor nu va prima inaintea calitatii sau a felului in care ne-am construit sound-ul.

Cum v-ati intalnit voi sapte?

La diferite evenimente si cluburi grecesti. Am rezonat muzical, ne intelegem super-ok si-n spatele scenei - asa ca am demarat proiectul si lucrurile incep sa mearga din ce in ce mai bine.

Multe manele sunt copiate dupa melodii grecesti. Va deranjeaza acest lucru?

Nu, pentru ca noi pastram autenticitatea melodiilor si ne departajam foarte usor de acest gen muzical, cel de petrecere.

De asemenea, exista o idee cum ca muzica greceasca se aseamana cu maneaua. Considerati ca acest lucru este o jignire?

Nu este o jignire, ci doar o impresie eronata. Nu orice muzica dansabila, cu instrumente europene, care te indeamna sa te misti si transmite voie buna este manea. Poate impresia vine tocmai din faptul ca unii interpreti de muzica de petrecere s-au "inspirat" cam mult din muzica greceasca, dupa cum spuneati, insa pe noi nu ne impiedica sau deranjeaza cu nimic.

Cum spuneati si voi, fetele de la Bambi au adoptat pentru un timp acest gen de muzica. Cum apreciati prestatia lor?

Apreciem orice artist ce vine cu un update proiectului sau si mai ales cu o "aroma" greceasca. Feedback-ul il da publicul. Noi nu putem decat sa ne bucuram ca mai exista si alti artisti romani cu o pasiune pentru muzica greceasca si cultura fascinanta a acestei tari.

Ati vrea sa colaborati cu ele?

Suntem deschisi la colaborari, bineinteles!

"Nu am canta niciodata in Vama Veche"

Unde nu ati accepta sa cantati niciodata?

In Vama Veche! :)

In Grecia ati sustinut spectacole? Daca da, cum ati fost primiti?

Deocamdata, nu. In vara acestui an vom avea primul concert in orasul Saloniki si speram sa ne integram cat mai bine in peisaj.

Ati putea convinge un rocker sa asculte muzica greceasca? Cum? Ce i-ati spune?

Cu siguranta nu as reusi. Poate ar asculta un featuring...dar nu mai mult de un minut. :)

Are vreunul dintre voi sange grecesc?

Nu, insa avem pasiunea pentru muzica lor... si speram ca acest lucru compenseaza!

Componenta Greek Band: Cornel Zidaru (bouzouki), Dragos Ghinea (bouzouki), Gabi Brutaru (bouzouki), Adrian Visan (solist vocal), Michael Ilie (solis vocal), Adrian Vasile (clape) si Nicola Marian (percutie).

