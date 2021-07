Premierul Florin Citu, catre organizatorii UNTOLD: Ne vedem in toamna

"Faptul ca UNTOLD se va organiza in toamna acestui an este deja o certitudine, iar confirmarea premierului Romaniei de a participa la festival ne bucura foarte mult. Organizarea Festivalului UNTOLD nu este o bucurie doar pentru fani , ci este un semnal de revenire la normalitate pentru toata Romania. Cred ca domnul Citu va fi impresionat de profesionalismul nostru, dar si de atmosfera pe care o poti intelege doar traind-o la fata locului", a declarat marti, 6 iulie, directorul de comunicare al UNTOLD, Edy Chereji.Festivalul UNTOLD va avea loc la Cluj, in perioada 9 - 12 septembrie.Pe 11 iunie, organizatorii au anuntat ca intr-o singura zi au fost vandute peste 11.000 de bilete.Daca UNTOLD se va desfasura la toamna, organizatorii NeverSea au anuntat amanarea festivalului pentru anul viitor. Acelasi lucru l-au decis si organizatorii Electric Castle.