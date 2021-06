David Guetta, printre primii artisti confirmati de Untold. Cine va mai urca pe scena festivalului

Alaturi de acestia se mai afla Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies, Above&Beyond, Benny Benassi si Martin Solveig. Iubitorii de muzica live ii vor putea asculta in acest an si pe The Script, Parov Stelar si pe rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima data pe scena principala Untold, se mai arata intr-un comunicat al organizatorului. Untold, cel mai mare festival de muzica din Romania , va avea loc intre 9 si 12 septembrie 2021. Este unul dintre putinele evenimente de acest gen care se va desfasura in acest an.Fanii festivalului pot sa achizitioneze incepand de astazi abonamente pentru cele 4 zile de magie la pretul de 159 de euro plus taxe. Tot incepand de astazi sunt disponibile si abonamentele VIP la pretul de 399 de euro plus taxe.Se pun in vanzare si biletele de 1 zi la pretul de 69 de euro plus taxe. Exista si varianta de bilet de 1 zi pentru zona VIP la pretul de 169 de euro plus taxe. Toti fanii care si-au cumparat abonamente pentru UNTOLD 2020 si le-au transformat in abonamente ANYTIME, pot opta pentru editia din 2021. Elevii cu 10 la BAC vor intra gratis la Untold 2021.