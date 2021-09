Unde se extind organizatorii UNTOLD din 2022. Apar două festivaluri noi în România sub denumirea „Massif”

Consiliul Local Braşov şi-a dat acordul pentru încheierea unui protocol de colaborare cu organizatorul festivalului UNTOLD.

Acesta s-a angajat să aducă, începând de anul viitor, două festivaluri în staţiunea Poiana Braşov, evenimente care se vor desfăşura sub un concept denumit Massif.

Conform unei informări transmise de Primăria Braşov, obiectivul protocolului este "de a transforma Poiana Braşov în cea mai importantă staţiune montană pentru tinerii din Europa, şi nu numai".

Potrivit companiei organizatoare, Massif va însemna mai multe evenimente, care se vor desfăşura pe tot parcursul anului în Poiana Braşov, capetele de afiş fiind două festivaluri de muzică: unul în sezonul de iarnă, care va îmbina schiul cu muzica electronică, dance, trance şi experimentală şi celălalt, vara, care va îmbina entertainment-ul cu relaxarea.

Iniţiatorul parteneriatului, primarul Allen Coliban, a precizat că cei de la UNTOLD nu sunt singurii organizatori de festivaluri care şi-au manifestat dorinţa de a veni la Braşov, însă au "o reţetă şi o echipă de organizare care a demonstrat nu numai că poate să livreze un concept, ci poate să adapteze astfel de concepte la comunităţi".

"Am adus cei mai buni organizatori de evenimente pe care România îi are pe acest segment, de muzică, i-am adus fără bani, şi pe un proiect care ar urma să fie implementat anul viitor. Am făcut asta după ce ne-am manifestat deschiderea de a sta la discuţii cu orice alt organizator de evenimente. Nu sunt singurii care au răspuns acestui apel, de altfel nu sunt singurul festival pe care îl vom propune dumneavoastră spre aprobare; urmează şi altele, dar toate la timpul lor.

Prin urmare, acesta este primul dintre festivalurile pe care le propunem a se întâmpla în 2022, este pe o reţetă şi pe o echipă de organizare care a demonstrat nu numai că poate să livreze un concept, ci poate să adapteze astfel de concepte la comunităţi, a contat foarte mult că nu au venit cu o propunere pentru un festival, ci pentru o abordare integrată, care pune în valoare Poiana Braşov ca destinaţie", a explicat Coliban.

În context, CEO-ul UNTOLD, Bogdan Buta, a afirmat că îşi doreşte ca evenimentele să demareze cât mai repede, acest lucru depinzând însă de sprijinul concret pe care îl vor primi din partea autorităţilor locale.

"Noi ne dorim să începem din 2022. Bineînţeles, va depinde, până la urmă, de suportul concret primit şi din partea autorităţilor locale, cât şi de legislaţia naţională, ţinând cont de contextul în care ne aflăm, dar cu siguranţă noi ne dorim să începem, ideal, chiar din această iarnă", a declarat Bogdan Buta.

Conform acestui parteneriat, reprezentanţii UNTOLD vor suporta toate cheltuielile de organizare şi promovare a acestor evenimente, municipalitatea angajându-se să pună la dispoziţia organizatorilor terenul şi dotările tehnico-edilitare necesare organizării în condiţii optime a acestor evenimente.

Compania UNTOLD are, în acest moment, două proiecte active, festivalurile UNTOLD - Cluj şi Neversea - Constanţa.