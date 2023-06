Fotbalist de 22 de ani ucis pe frontul din Ucraina

Fotbalistul ucrainean Mykola Zhydkov a decis să nu mai joace pentru clubul său polonez, în noiembrie, pentru a se întoarce în Ucraina și a lupta pentru țara sa, în războiul contra Rusiei.

Într-un comunicat, clubul a anunțat că acesta a fost ucis ieri.

"Un jucător de la LKS Węgzcanka, care s-a întors în Ucraina toamna trecută pentru a-și apăra cu curaj familia, prietenii și patria de agresiunea rusă, a fost ucis în războiul de dincolo de granița noastră de est", se arată în comunicatul clubului.

Fotbalistul avea numai 22 de ani. Clubul a adăugat că fotbalistul în vârstă de 22 de ani era extrem de amabil și politicos, "Nu există persoană care să nu-l fi cunoscut și să nu-l fi plăcut", mai scrie în comunicat.

Iată cum l-a onorat clubul său, LKS Węgrzanka, după ultimul său meci.

