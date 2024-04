A picat cel mai vechi record mondial din atletism, stabilit acum 38 de ani VIDEO

Tânărul lituanian Mykolas Alekna (21 ani) a reuşit o aruncare de 74,35 m în proba de disc, duminică, la Ramona (Oklahoma, SUA), doborând cu această ocazie cel mai vechi record mondial masculin din lumea atletismului, deţinut aproape 38 de ani de germanul Juergen Schult (74,08 m), informează AFP.

Performanţa, stabilită în cadrul unei competiţii minore, a fost anunţată de Federaţia internaţională de atletism (World Athletics) pe reţelele de socializare.

Mykolas Alekna, fiul dublului campion olimpic la aruncarea discului Virgilijus Alekna (2000, 2004), a a depăşit cu 23 de centimetri performanţa stabilită de Schult, care a concurat sub culorile Germaniei de Est, în data de 6 iunie 1986 la Neubrandenburg (Germania).

🚨🚨🚨74.35m- MYKOLAS ALEKNA DOES IT🚨🚨🚨

The oldest men's WR (Jürgen Schult-74.08m-'86) on the books is no more. We have a new discus king👑

*The mark was updated from 74.41m>74.35m after the steel tape measurement.

🎥throwsuniversity-yt pic.twitter.com/R2bkMcxZVm