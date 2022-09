S-a decis! Federer va juca ultimul meci din carieră împreună cu Nadal: când are loc partida și ce adversari vor avea

Elveţianul Roger Federer va juca ultimul meci al carierei, la dublu, cu Rafael Nadal, vineri, la Londra, în cadrul Laver Cup.

Câştigător a 20 de titluri de Grand Slam, Federer şi Nadal vor evolua contra americanilor Jack Sock şi Frances Tiafoe, în cursul serii de vineri.

Va fi ultimul meci din carieră pentru Federer, care şi-a anunţat retragerea la 41 de ani.

"Mâine va fi ultimul meu meci în tenisul profesionist. Sunt onorat că voi juca la dublu avându-l ca partener pe Rafa Nadal", a scris Federer pe Facebook.

