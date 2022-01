Imagini de colecție cu Rafael Nadal: și-a scos trofeul în parc FOTO

La o zi după ce a pus mâna pe trofeul de Grand Slam cu numărul 21, Nadal a fost protagonistul unei ședințe foto.

Spaniolul a ieșit cu trofeul la o plimbare într-un parc din Melbourne.

Nadal (35 de ani) a declarat după victoria cu Medvedev: "Este grozav să câştig un alt titlu de Grand Slam în acest moment al carierei mele. Înseamnă mult şi ştiu că 21 este un număr special. Este o zi de neuitat. Nu voi spune niciodată «merit» pentru că mulţi oameni se luptă şi mulţi oameni merită. Dar chiar cred că starea mea de spirit este foarte pozitivă. În ultimele şase luni, m-am luptat mult pentru a reveni pe teren. Am trecut prin momente foarte grele, am avut conversaţii foarte grele pentru că nu ştiam dacă mă pot întoarce în circuit. Aşa că mă simt onorat. Sunt norocos că am realizat încă o dată ceva grozav în cariera mea de tenis. Nu acord o mare importanţă dacă sunt sau nu cel mai bun din istorie. Sincer, azi nu-mi pasă deloc. Pentru mine, important este să mă bucur de seri ca asta. Asta înseamnă mult pentru mine. Mai mult decât să câştig al doilea meu Australian Open, mai mult decât orice".

