Spaniolul Rafael Nadal continuă să impresioneze. El s-a calificat în optimi la Indian Wells, după ce l-a învins pe britanicul Dan Evans, scor 7-5, 6-3.

A fost a 17-a victorie a lui Nadal din tot atâtea meciuri jucate în 2022.

Acest debut perfect de sezon este similar până acum cu ce au reușit Sampras în 1997 și Federer în 2018.

Însă Nadal îi poate depăși pe aceștia dacă trece și de americanul Reilly Opelka în optimi,

Djokovic domină acest capitol: a început sezonul 2011 cu 41 de victorii la rând, iar în 2020 a obținut 26 de succese consecutive în startul anului.

În ccea ce privește victoriile la turnee Masters 1000, Nadal e rege: a reușit succesul cu numărul 400! Federe are 381, iar Djokovic 374.

