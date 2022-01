Nadal s-a prăbușit la vestiare! Cum a fost surprins după finala epuizantă VIDEO

După aproape cinci ore și jumătate de tenis intens, Rafael Nadal l-a depășit pe Daniil Medvedev și a câștigat la Australian Open titlul cu numărul 21 de Grand Slam.

La ceremonia de premiere, Nadal a stat pentru câteva minute pe scaun, pentru că era epuizat.

După ce și-a încheiat și îndatoririle față de media, Nadal s-a prăbușit, extenuat, în sala de fitness a arenei.

Însă Nadal și-a revenit repede, s-a salutat cu legendarul Rod Laver, apoi s-a urcat pe bicicletă, dând startul practic procesului de recuperare.

All of us after that match 😅

Nadal was very happy to see Laver and then... back at the bike. pic.twitter.com/aTHo5wARkm