Nadal, pe patul de spital: imagini îngrijorătoare pentru fanii Matadorului

Rafael Nadal a fost supus, vineri seară, unei artroscopii pentru a evalua evoluţia accidentării la şold care l-a ţinut departe de competiţie de la înfrângerea din turul al doilea al Openului Australiei, în ianuarie, potrivit anturajului său.

Nadal, care împlineşte sâmbătă 37 de ani, s-a accidentat la muşchiul psoas iliac stâng (muşchiul flexor al şoldului) în timpul meciului din turul al doilea din Australia. În ciuda durerii, el a insistat să termine meciul, pe care l-a pierdut în faţa americanului Mackenzie McDonald în trei seturi.

De atunci nu a mai jucat, amânându-şi revenirea de la un turneu la altul, până când, la 18 mai, şi-a anunţat retragerea de la Openul Franţei, turneul său preferat şi câştigător de paisprezece ori. De data aceasta nu a dat o dată de revenire, dar a declarat că vizează sezonul 2024, probabil ultimul al său.

BREAKING: Rafa Nadal is undergoing an arthroscopy procedure in Barcelona

