Simona Halep, în al nouălea cer după victoria lui Nadal

Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP, a câştigat, duminică, Grand Slam-ul cu numărul 21, după ce l-a întrecut, cu scorul de 2-6, 6-7 (5), 6-4, 6-4, 7-5, pe rusul Daniil Medvedev, locul 2 ATP.

Finala a durat aproape cinci ore şi jumătate, şi, la capătul ei, Nadal a devenit primul jucător din istorie care a câştigat 21 de "majore", unul în plus faţă de Roger Federer şi Novak Djokovic.

Nadal a fost susținut din tribune de poloneza Iga Swiatek, semifinalistă la Australian Open, mare admiratoare a ibericului.

Din fața televizorului, și Simona Halep l-a susținut pe Rafa. La finalul partidei, ea a scris pe Teitter:

Chris Evert a apreciat efortul ambilor jucători

Tremendous respect @RafaelNadal heroic effort.. @DaniilMedwed many more GS titles to come, great fight👏👏What a final👍👍