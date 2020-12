Bucate romanesti. Ce a pregatit Nadia Comaneci in SUA de Craciun

Cu ocazia Craciunului, fosta marea gimnasta a gatit pentru familiasa mancare romaneasca, ca la mama acasa."Sarmalutele in foi de vita sunt specialitatea mea. Am invatat de la mama sa le prepar.La desert, Bart si Dylan au preferat ingheatata si fructe sau salata de fructe", a spus fosta mare gimnasta pentru Prosport Nadia Comanescu a fost entuziasmata de evolutia Romaniei si in special a Larisei Iordache, la Campionatul European de gimnastica.Ea a sunat-o imediat dup finalul Europeanului pe Iordache si a felicitat-o.CITESTE SI: