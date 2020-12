Nadia Comaneci, dupa rezultatele exceptionale obtinute la gimnastica: "Am facut istorie. Am depasit Rusia la medialii de aur obtinute in Campionatele Europene"

Dupa multi ani de seceta, echipa nationala a luat medalie de argint, iar Larisa Iordache si-a aratat clasa.Romanca a obtinut medalia de aur si la barna si la sol, iar in proba de la sarituri a luat argint. Nadia Comaneci este entuziasmata dupa rezultate obtinute in Turcia, la Campionatul European.Larisa Iordache a lasat-o fara replica pe fosta mare gimnasta."Pentru gimnastica si pentru tenis ma trezesc cu noaptea in cap. Ma bucur sa vad ca exista ceva promitator si aceasta campanie facuta acum cativa ani produce succese.Am fost extrem de impresionata de revenirea Larisei Iordache.Este aproape imposibil sa revii fara accidentare dupa o disparitie de trei ani din sport.Ea, cu trei operatii, sa revina la un nivel competitiv de aceasta valoare este aproape incredibil...A facut si istorie, pentru ca, din calculele mele, Romania a depasit Rusia in istoria Campionatelor Europene, cu 55 de medalii de aur in total", a spus Nadia Comaneci la antena3.Romania o obtinut la acest turneu 14 medalii, 5 la senioare, 9 la junioare, iar 8 sunt din aur.CITESTE SI: