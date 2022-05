O romanca i-a cucerit pe spanioli: "E un miracol! Sa fim mandri de ea!"

O gimnasta nascuta in Romania a ales sa reprezinte Spania la Campionatele Europene. Spaniolii vad in Roxana Popa noua Nadia Comaneci, dupa un rezultat bun obtinut vineri in finala de la individual compus.

Tanara gimnasta in varsta de 15 ani a emigrat in Spania alaturi de parintii sai, din motive economice, insa a reusit sa se impuna dupa o accidentare destul de grava.

Roxana Popa a inceput gimnastica in Romania, numai ca o accidentare la cot a fost la un pas sa-i distruga cariera. "Cand a venit aici, abia putea sta pe paralele", isi aminteste antrenoarea lotului national al Spaniei, Eva Rueda.

Spaniolii au avut insa grija de ea, i-au asigurat toate conditiile si, drept urmare, Roxana Popa a ales sa-i reprezinte pe iberici in competitiile internationale.

La Campionatele Europene de la Moscova, prima competitie importanta din cariera, Roxana Popa a incheiat finala la individual compus pe locul 6, rezultat mult peste asteptari, tinand cont de nivelul gimnasticii din Spania.

Iar jurnalistii iberici au alocat, sambata, spatii mari pentru a evidentia performanta sportivei care provine din Romania.

"Miracolul Roxana Popa! Trebuie sa fim mandri de ea", au comentat jurnalistii de la El Pais.

Avand ADN romanesc, spaniolii se asteapta ca Roxana Popa sa devina noua Nadia Comaneci.

C.S.