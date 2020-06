Primul gimnast american campion mondial, Kurt Thomas, a incetat din viata. Nadia Comaneci: Suntem intristati, socati si devastati

All of us in the gymnastics family are sadden, shocked and devastated by the passing of our own



Love to the family ❤️🙏

RIP Kurt Thomas pic.twitter.com/muhQ8MUJJc - Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) June 6, 2020

Kurt Thomas was a fierce rival, who went on to become a cherished friend. Proud to have been your teammate! Sending hugs to his wife Beckie, his children, Hunter, Kassidy and Kurt as well as the entire gymnastics community, who lost a true pioneer today. RIP @3XGold pic.twitter.com/xKAYknen94 - Bart Conner (@bartconner) June 7, 2020

Potrivit AP, Thomas a suferit la 24 mai un accident vascular cerebral."Mi-am pierdut universal, pe cel mai bun prieten si suflet pereche timp de 24 de ani. Kurt si-a trait viata la maxim si voi fi mereu onorata ca ii sunt sotie", a declarat sotia lui Thomas, Beckie. Nadia Comaneci s-a numarat printre personalitatile care au transmis condoleante dupa decesul fostului sportiv. "Cu totii, noi cei din familia gimnasticii, suntem intristati, socati si devastati de trecerea in nefiinta a lui Kurt Thomas. Multa dragoste familiei tale. RIP Kurt Thomas".Si sotul Nadiei Comaneci, Burt Connor, a postat un mesaj in care isi prezenta regretele."Kurt Thomas a fost un rival feroce, care a continuat sa devina un prieten pretuit. Mandru ca am fost coechipierul tau! Trimit imbratisari sotiei sale, Beckie, copiilor sai, Hunter, Kassidy si Kurt, precum si intregii comunitati din gimnastica , care a pierdut azi un adevarat pionier. Odihneasca-se in pace," a fost mesajul lui Connor.De-a lungul carierei, Thomas a castigat opt medalii la Campionatele Mondiale, inclusiv trei de aur. La editia din 1978 a CM de gimnastica, Thomas a obtinut prima medalie de aur pentru gimnastica americana masculina.In 1985, Kurt Thomas a jucat in filmul artistic Gykata.Thomas a fost analist ABC Sports la Jocurile Olimpice din 1984 si a fost inclus in Hall of Fame al gimnasticii in 2003.