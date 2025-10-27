Nadia Comăneci, imagini de arhivă alături de fiul ei și iubita acestuia. Ipostaza amuzantă în care l-a surprins pe Dylan VIDEO

Nadia Comăneci a fost surprinsă recent la cumpărături în Los Angeles, într-o ieșire relaxată alături de fiul ei, Dylan, și de iubita acestuia. Dylan, care a început recent facultatea, a profitat de o zi liberă pentru a petrece timp cu mama sa și partenera sa.

Plimbarea prin magazine a fost plină de voie bună: Dylan și iubita lui s-au distrat probând diverse pălării și accesorii, în timp ce Nadia îi filma cu telefonul. Momentul a fost imortalizat într-un clip postat pe contul său de Instagram, cu mesajul:

„Distracție la cumpărături în Los Angeles cu copiii”. Fanii au apreciat atmosfera relaxată și apropierea familială, departe de competițiile și reflectoarele care au consacrat-o pe legendara gimnastă.

„O mamă superbă a unor copii superbi🙌 Nadia Comăneci este cu siguranță mândră 👏💝💝💝”, a scris un fan. Altul a adăugat: „Are mult din tine în expresia feței și în personalitate. (Este umila mea părere 😃)”, referindu-se la Dylan.

Pentru Nadia, momentul în care fiul ei a plecat la facultate a fost unul foarte dificil. Chiar dacă cei doi păstrează legătura prin apeluri video zilnice, „Zeița de la Montreal” recunoaște că simte lipsa lui și apropierea fizică nu poate fi înlocuită.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui, în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă. Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semigoluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară pe face time, vorbim. Comunicarea fizică între persoane e foarte importantă în acest moment, mai ales cu apariția social media. Ne lipsește această parte de îmbrățișări. Eu și soțul meu spunem la toată lumea: opt îmbrățișări pe zi trebuie să dai ori familiei, ori prietenilor tăi”, a povestit Nadia pentru Antena Stars.

