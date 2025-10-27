Nadia Comăneci, imagini de arhivă alături de fiul ei și iubita acestuia. Ipostaza amuzantă în care l-a surprins pe Dylan VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 10:40
437 citiri
Nadia Comăneci, imagini de arhivă alături de fiul ei și iubita acestuia. Ipostaza amuzantă în care l-a surprins pe Dylan VIDEO
Nadia Comăneci FOTO Hepta

Nadia Comăneci a fost surprinsă recent la cumpărături în Los Angeles, într-o ieșire relaxată alături de fiul ei, Dylan, și de iubita acestuia. Dylan, care a început recent facultatea, a profitat de o zi liberă pentru a petrece timp cu mama sa și partenera sa.

Plimbarea prin magazine a fost plină de voie bună: Dylan și iubita lui s-au distrat probând diverse pălării și accesorii, în timp ce Nadia îi filma cu telefonul. Momentul a fost imortalizat într-un clip postat pe contul său de Instagram, cu mesajul:

„Distracție la cumpărături în Los Angeles cu copiii”. Fanii au apreciat atmosfera relaxată și apropierea familială, departe de competițiile și reflectoarele care au consacrat-o pe legendara gimnastă.

„O mamă superbă a unor copii superbi🙌 Nadia Comăneci este cu siguranță mândră 👏💝💝💝”, a scris un fan. Altul a adăugat: „Are mult din tine în expresia feței și în personalitate. (Este umila mea părere 😃)”, referindu-se la Dylan.

Pentru Nadia, momentul în care fiul ei a plecat la facultate a fost unul foarte dificil. Chiar dacă cei doi păstrează legătura prin apeluri video zilnice, „Zeița de la Montreal” recunoaște că simte lipsa lui și apropierea fizică nu poate fi înlocuită.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui, în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă. Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semigoluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară pe face time, vorbim. Comunicarea fizică între persoane e foarte importantă în acest moment, mai ales cu apariția social media. Ne lipsește această parte de îmbrățișări. Eu și soțul meu spunem la toată lumea: opt îmbrățișări pe zi trebuie să dai ori familiei, ori prietenilor tăi”, a povestit Nadia pentru Antena Stars.

Ilinca Vandici, într-o nouă relație? Prezentatoarea TV a fost surprinsă alături de presupusul ei iubit
Ilinca Vandici, într-o nouă relație? Prezentatoarea TV a fost surprinsă alături de presupusul ei iubit
În 2023, Ilinca Vandici a confirmat public despărțirea de Andrei Neacșu. Cei doi s-au căsătorit în 2017 și au împreună un băiat, Zian. Prezentatoarea TV a fost discretă în privința...
Marina Voica a stârnit îngrijorare din cauza greutății ei. Câte kilograme are artista la 89 de ani: „Important este să...”
Marina Voica a stârnit îngrijorare din cauza greutății ei. Câte kilograme are artista la 89 de ani: „Important este să...”
Marina Voica, la 89 de ani, continuă să impresioneze prin eleganță și stil, iar fanii se întreabă cum reușește să arate atât de bine la această vârstă. Solista a dezvăluit câteva...
#Nadia Comaneci, #nadia comaneci fiu, #stiri vedete , #stiri Nadia Comaneci
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Calcule de Razboi. Comparatie Rusia-NATO, racheta cu racheta, tanc cu tanc
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilinca Vandici, într-o nouă relație? Prezentatoarea TV a fost surprinsă alături de presupusul ei iubit
  2. Nadia Comăneci, imagini de arhivă alături de fiul ei și iubita acestuia. Ipostaza amuzantă în care l-a surprins pe Dylan VIDEO
  3. Horoscop zilnic. Luni, 27 octombrie. Zodia care traversează o perioadă agitată
  4. Bancul zilei: De ce un bărbat nu îi dă bani soției
  5. Căscatul, explicat de oamenii de știință. Beneficii neașteptate pentru corp și minte
  6. Cum poate o jumătate de lingură de ulei de măsline pe zi să protejeze creierul. Recomandarea nutriționiștilor
  7. Adevărul despre „intoleranța la gluten”. De ce mulți dintre cei care cred că o greșesc, potrivit cercetătorilor
  8. La ce riscuri te expui dacă iei vitamina D în exces. Avertismentul medicilor
  9. România are o nouă stațiune turistică. Prin ce se face remarcată comuna care a primit acest statut
  10. Povestea bătrânului care la 82 de ani lucrează ca agent imobiliar, dar și operator de motostivuitor: "Nu am niciun plan să mă pensionez. Va trebui să mă scoată cu forța"