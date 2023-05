Nadia Comăneci a dansat nebunește la o petrecere. Zeița de la Montreal a făcut senzație la 61 de ani VIDEO

Nadia Comăneci și soțul ei, Bart Conner, au oferit momente unice la banchetul de final de sezon al școlii de gimnastică pe care o au în America.

Cei doi au dansat nebunește în Oklahoma City, acolo unde s-au stabilit d emai bine de 25 de ani. Ei se știu de la Olimpiada in 1976, de la Montreal, unde s-au cunoscut.

Nadia și Bart au concurat, înainte de Olimpiada de la Montreal, în cadrul aceluiași eveniment, American Cup, care a avut loc la Madison Square Garden, chiar de ziua de naștere a lui Conner, pe 28 martie.

După ce Nadia a fugit din România, în noiembrie 1989, cei doi au ajuns să se reîntâlnească. În ianuarie 1990, Bart Conner a citit în ziar că Nadia urma să apară într-un show, The Pat Sajak Show, și l-a contactat pe producător, astfel încât să fie și el invitat, dorind să-i facă o surpriză. „M-am gândit că, dacă tot urma să fie la Sajak, de ce să nu mă duc până acolo și să-i zic Hey, Nads!”.

În cele din urmă, Nadia și Bart Conner au devenit foarte apropiați, soțul ei de astăzi ajutând-o, la vremea aceea, să scape dintr-o situație dificilă, legată de persoana care o ajutase să fugă din țară și care era managerul ei.

„După ce am plecat în State, am fost prieteni 4-5 ani, am avut o mare prietenie. El a fost tot timpul grijuliu și eram total diferiți, ceea ce ne-a atras. Am învățat de la el să fii pozitiv și să te bucuri de ce ai astăzi”, a povestit Nadia.

În 1990, Nadia și Bart Conner au apărut într-un program ABC, pentru care el a intervievat-o, și după alte câteva luni a fost invitat la ziua de naștere a Nadiei. Anul 1991, marcat de decesul unui prieten comun, i-a adus și mai aproape, iar Conner a invitat-o pe Nadia în Oklahoma, unde acesta conducea o școală de gimnastică.

Cei doi s-au căsătorit în 1996 și au un fiu, Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice.