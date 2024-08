Nadia Comăneci e în doliu după decesul unui membru important al familiei: "Odihnește-te în pace! Te iubim"

La puțin timp după revenirea de la Paris, unde a asistat la Jocurile Olimpice, fiind inclusă și în spectacolul de deschidere, Nadia Comăneci a primit o veste tristă.

Nadia Comăneci a fost implicată în ultimele zile în disputa de la gimnastică, ea militând pentru ca toate cele trei sportive să primească medalia de bronz.

În tot acest scandal, Nadia le-a cerut oamenilor să nu mai împrăștie ură pe rețelele sociale, fiind la rândul ei atacată.

La revenirea în SUA însă, Nadia a dat la o parte tot acest scandal întrucât a primit vestea decesului lui Harold Conner, tatăl soțului ei, Bart Conner.

"Odihnește-te în pace, dragă Harold! Te iubim", a scris Nadia pe X.

În vârstă de 93 de ani, Harold Conner a fost un inginer strălucit, fiind consultat în dezvoltarea avionului hipersonic X-15. A lucrat în programare și a fost profesor la Universitatea din Oklahoma până în 1996, când a ieșit la pensie.

Harold Conner avea trei băieți: Bruce, Bart (soțul Nadiei) și Michael.

RIP dear Harold Conner we love you 🙏🙏🙏❤️ @bartconner @nadiacomaneci10 and family pic.twitter.com/25AvU116CP