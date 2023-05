Nadia Comăneci, alături de fiul ei și iubita acestuia. Cu cine e cuplat Dylan ConnerFOTO

Nadia Comăneci a lipsit de la gala premiilor Laureus, deoarece a trebuit să rămână în America, unde s-a ocupat cu organizarea Hall of Fame-ului la gimnastică.

„În acest an nu am putut fi prezentă la decernarea premiilor Academiei Laureus deoarece a trebuit să mă ocup de organizarea Hall of Fame-ului la gimnastică. În fiecare an noi organizăm acest moment important în gimnastică iar de această dată totul a coincis cu Laureus”, a dezvăluit acum Nadia.

Fosta mare gimnastă a participat la evenimentul respectiv alături de soțul ei Bart Conner și de fiul lor Dylan, care a venit însoțit de iubita sa.

În vârstă de 17 ani, Dylan este prieten cu o colegă de școală, cei doi împărtășind aceleași pasiuni adolescentine, fapt care i-a apropiat.