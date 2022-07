46 de ani de la exercițiul perfect al Nadiei! Cum a intrat Comăneci în istoria sportului VIDEO

Pe 18 iulie 1976, Nadia Comăneci intra în istoria sportului cu prima notă de 10 din gimnastică.

Exercițiul perfect de la paralele i-a adus această notă la Jocurile Olimpice de la Montreal. Ulterior, ea a reusit pe parcursul Jocurilor din Canada sa obțină alte șase note de zece, de trei ori la paralele și de trei ori la bârnă.

A încheiat competiția cu trei titluri olimpice, o medalie de argint și una de bronz, dar poate mai important decât atât, a devenit primul superstar adevarăt din gimnastica artistică.

Nadia avea numai 14 ani atunci când a uimit întreaga lume, devenind peste noapte o vedetă internațională. Evoluția ei la paralele a fost perfectă, iar arbitrii au recunoscut acest lucru.

Il #18luglio 1976 #NadiaComaneci , campionessa rumena di ginnastica artistica, è la prima ad ottenere un 10 in ginnastica alle Olimpiadi di Montreal, vincendo tre medaglie d'oro. Resterà famosa per esercizi di grande grazia ed agilità: nominata come una delle atlete del secolo. pic.twitter.com/weEOS224HE

Afișarea notei româncei, care a intrat de asemenea în istorie pentru că Nadia a fost notată în sala din Montreal cu 1:00, are și ea o poveste interesantă.

Elvețienii de la Omega aveau responsabilitatea cronometrelor și tabelelor de scor de la Jocurile Olimpice și, înainte de ediția 1976, de la Montreal, ei au luat legatura cu cei de la Comitetul Olimpic International, întrebandu-i dacă nu ar trebui să modifice tabelele utilizate în concursurile de gimnastică.

Tabele clasice afișau numai trei cifre, iar elvețienii s-au gândit că ar fi mai potrivite unele cu patru cifre, pentru a putea afișa și un zece. "Mi s-a spus că un zece nu este posibil", a povestit în urmă cu ani de zile Daniel Baumat, fost oficial al celor de la Omega.

Acelasi Baumat isi aminteste că o arbitra a venit la el și l-a intrebat cum poate fi afișată nota de zece.

"M-a întrebat ce putem face. I-am spus că pot afisa fie 1.00, fie 100, dar că nu există posibilitatea de a afișa un 10.00. Am făcut ce mi-au spus cei de la federatie".

Așa a aparut pe tabela de marcaj de la Montreal nota 1.00, o nota care în primă fază a provocat reactii surprinse in tribune, pentru ca apoi publicul să ințeleagă ca este vorba despre un zece si sa izbucneasca in urale.

1⃣8⃣.0⃣7⃣. 1⃣9⃣7⃣6⃣#OnThisDay Nadia Comaneci 🇷🇴 writes history by scoring the first perfect 10 at the Olympics!#artistic #gymnastics pic.twitter.com/JlZFzrzvhp